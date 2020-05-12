В Екатеринбурге закидали коктейлями Молотова фитнес-клуб

В Екатеринбурге в ночь на 12 мая неизвестный забросал коктейлями Молотова фитнес-клуб Iron Gym, расположенный на улице Высоцкого.

«По данному факту организована доследственная проверка, организованы мероприятия по поиску подозреваемого. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили Znak.com в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Телеграм-канал «Лампа» пишет, что перед тем, как бросить бутылку с зажигательной смесью, злоумышленник камнем разбил окно в фитнес-центре. После того как помещение загорелось, там сработала сигнализация.