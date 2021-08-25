В Екатеринбурге загорелась заброшенная больница в Зелёной Роще

В Зелёной Роще загорелась заброшенная больница — в здании на площади 70 кв. метров горит мусор, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. На месте работали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Последний пожар в здании был 23 июля, ещё два пожара были 10 июля и 14 июня. Всего за лето заброшенная больница горела 5 раз.

Ранее для реконструкции заброшенной больницы в парке «Зелёная роща» создали специальный фонд. В состав учредителей вошли Андрей Козицын, АО «Русская Медная Компания», председателем совета директоров которой является Игорь Алтушкин, и Андрей Симановский. На месте старой больницы скорой помощи на принципах государственного-частного партнёрства хотят строить многофункциональный медицинский центр.

В июле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил премьер-министра Михаила Мишустина ускорить процесс исключения заброшенной больницы в Зелёной роще из реестра объектов культурного наследия России.