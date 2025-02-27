В Екатеринбурге задержали жителя Нижнего Тагила, подозреваемого в грабеже

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали злоумышленника, совершившего дерзкое нападение на 50-летнего хозяина частного дома на улице Революции. В ходе ограбления преступник угрожал мужчине, связал его скотчем и похитил все имеющиеся денежные средства. Инцидент произошёл в конце января 2025 года.

«Его связали скотчем, сначала забрали всю наличку. Потом стали угрожать ножом, потребовали сказать пароль от телефона и мобильного банка и всё перевели. Даже нож охотничий забрали. Грабителей было двое, оба — русские», — рассказал E1 знакомый пострадавшего.

По словам источника редакции, один из подозреваемых в нападении задержан. Им оказался ранее судимый по тяжким статьям и получивший помилование в ЧВК «Вагнер» уроженец Нижнего Тагила. По неофициальной информации, он уже во всём признался.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками отдела полиции № 13 установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — ранее судимый уроженец Нижнего Тагила. Расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору), продолжается. Фигурант помещён под стражу», — сообщили Е1 в УМВД по Екатеринбургу.