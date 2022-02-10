В Екатеринбурге задержали высокопоставленного полицейского, обвиняемого в коррупции 

Железнодорожный суд Екатеринбурга поместил под стражу временно исполняющего обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Александра Темникова, обвиняемого во взятках. Об этом сообщили URA.ru в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, Темникова обвиняют в получении взяток с 2018 по 2020 годы. В это время он работал в районном отделе полиции. По версии следствия, он выгораживал преступников, которые участвовали в распространении наркотиков.

«Сотруднику предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере за незаконное бездействие и двух эпизодах получения взятки в значительном размере за незаконное бездействие», — сообщил Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в задержании участвовали сотрудники управления ФСБ по региону. В отношении отстранённого от обязанностей Темникова проводят служебную проверку. Также проверят действия руководителей силовика, которые допустили преступление.

«Если сведения о причастности к противоправной деятельности подозреваемого подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечён к установленной законом ответственности», — подчеркнул Горелых.

Обвиняемому Александру Темникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 24 дня.