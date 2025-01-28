В Екатеринбурге задержали тагильчанина, работавшего на телефонных мошенников

В Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска задержан тагильчанин, подозреваемый в хищении 3 млн рублей у 75-летней женщины. 23-летний молодой человек выполнял функции курьера и перевёл деньги, полученные от старушки, на криптокошелёк организаторов, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

16 января этого года пенсионерке поступил звонок от человека, представившегося сотрудником Энергосбыта, который убедил её передать код из СМС-сообщения, якобы необходимого для замены счётчика. Затем с ней связались «представители» Роскомнадзора и ФСБ. Спустя два дня пенсионерка, введённая в заблуждение, передала курьеру свои сбережения около отделения банка. Позднее она рассказала родственникам о случившемся, тогда те объяснили, что она стала жертвой мошенников.

«В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать курьера, который забрал денежные средства заявительницы и перевёл их на криптокошелёк своим “кураторам”. Им оказался обычный молодой человек, работающий сортировщиком в ПВЗ одного из маркетплейсов. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался», — рассказали полицейские.

Задержанный объяснил полиции, что работу нашёл в интернете и до поимки не знал, что работает на мошенников. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы.