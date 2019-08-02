В Екатеринбурге задержали создателей биткоин-пирамиды

В Екатеринбурге задержали троих мужчин, подозреваемых в создании биткоин-пирамиды. Сегодня Верх-Исетский районный суд назначил им меру пресечения в виде подписки о невыезде. Изначально следствие настаивало на заключении крипто-бизнесменов под стражу.

Троих мужчин задержали 1 августа. Операция проводилась главным следственным управлением МВД России по Свердловской области при поддержке подразделения «К».

По данным Znak.com, Артём Юрзин, Евгений Лебедев и Иван Колногоров создали сообщество Pro100business, которое является партнёром широко известной финансовой пирамиды AirBitClub. По оценкам правоохранителей, в деятельность сетевой компании было вовлечено порядка 60 тысяч человек, общие вложения которых составили десятки миллионов долларов. Создатели Pro100business позиционировали себя как специалистов по заработку при помощи биткоинов. Они проводили многочисленные семинары и распространяли в сети видеоролики о красивой жизни, которую можно вести якобы благодаря заработкам в Pro100business.

В основу Pro100business легла идеология сетевого бизнеса AirBitClub. Они позиционируют себя как «платформу, которая позволяет получать прибыль от криптовалюты». Фактически фирма существует за счёт привлечения новых участников. Финансовый взнос от 250 до 1000 долларов, которые вкладывает каждый новичок, распределяется между действующими членами «клуба», т. е. под инвестициями тут понимается доход, который приносят новые участники. Изначально АirBitClub и Pro100business были партнёрами. АirBitClub предоставлял российским членам клуба сервис учёта лицевых счетов участников, алгоритм распределения участников по разным уровням пирамиды и расчёта вознаграждений, забирая себе часть прибыли.

Как пояснил юрист и борец с интернет-пирамидами Алексей Макаров, создатели сообщества продавали своим последователям контракты на покупку криптовалюты.

«По факту они просто брали у них деньги, присваивали их и тратили на красивую жизнь. Жертвы мнимых криптовалютчиков оплачивали их квартиры, дорогие машины, путешествия и прочие атрибуты успешных людей», — считает Алексей Макаров.

Это уже не первая попытка привлечь к ответственности организаторов биткоин-пирамиды. В прошлом году Свердловское областное отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» обращалось в различные инстанции с просьбой провести проверку деятельности финансовой организации Pro100business. Но поскольку не было жалоб от пострадавших, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Между тем в Новосибирске сразу несколько семей, воспитывающих детей-инвалидов, вступили в сообщество Pro100business, чтобы заработать на дорогостоящие медицинские услуги для своих малышей, однако семьи в итоге лишились всех своих накоплений. А в декабре прошлого года в Ленинском районном суде Екатеринбурга бывший участник пирамиды смог взыскать с одного из соорганизаторов финансовой пирамиды более 50 тысяч рублей.