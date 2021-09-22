В Екатеринбурге задержали пятерых мужчин, принявших идеологию «Талибана»*

Сотрудники ФСБ Екатеринбурга задержали пятерых мужчин, которые приняли идеологию «Талибана»*, пишет Baza.

Среди арестованных — россиянин и четверо граждан Таджикистана. По данным издания, преступники готовили теракты: мужчины изготовили три килограмма взрывчатки и оставили на хранение в нескольких зданиях по городу.

Судя по данным Baza, в создании террористического сообщества подозревают двоих мужчин — Сангчарова и Мусофирова. У преступников была штаб-квартира на улице Свердлова. Они успели завербовать несколько человек, их убеждали в необходимости терактов. Организаторам ячейки грозит до 30 лет лишения свободы.

Информацию о задержании террористов подтвердил источник E1.ru в ФСБ, подробности уточняются.

* Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации. Мы указываем это по требованию властей