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В Екатеринбурге задержали пятерых мужчин, принявших идеологию «Талибана»*

22.09.2021 13:37
В Екатеринбурге задержали пятерых мужчин, принявших идеологию «Талибана»*

Сотрудники ФСБ Екатеринбурга задержали пятерых мужчин, которые приняли идеологию «Талибана»*, пишет Baza.  

Среди арестованных — россиянин и четверо граждан Таджикистана. По данным издания, преступники готовили теракты: мужчины изготовили три килограмма взрывчатки и оставили на хранение в нескольких зданиях по городу. 

Судя по данным Baza, в создании террористического сообщества подозревают двоих мужчин — Сангчарова и Мусофирова. У преступников была штаб-квартира на улице Свердлова. Они успели завербовать несколько человек, их убеждали в необходимости терактов. Организаторам ячейки грозит до 30 лет лишения свободы. 

Информацию о задержании террористов подтвердил источник E1.ru в ФСБ, подробности уточняются.

 

* Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации. Мы указываем это по требованию властей

Фото: 
E1.ru
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