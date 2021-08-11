В Екатеринбурге задержали подозреваемых во взрывах банкоматов

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали двух подозреваемых в серийных ограблениях банкоматов с помощью подрыва аппаратов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции полагают, что на счету задержанных может быть пять таких случаев — в частности, по версии следствия, подозреваемые могли устроить подрыв устройств на улицах Луначарского и Блюхера в 2020 году.

«Предварительно установлено, что в прошлом году злоумышленники дважды предприняли попытку похитить деньги из двух банкоматов, расположенных в отделениях банка на улицах Блюхера и Луначарского в Екатеринбурге. Это им удалось только со второй попытки путём подрыва аппаратов. Фигуранты тщательно готовились к преступлениям: они подбирали объекты, наблюдали за обстановкой, определяли способ и время проникновения, а также изучали пути отхода», — уточнила Ирина Волк.

В ходе операции оперативники изъяли у подозреваемых инвентарь для вскрытия банкоматов, а также 20 мобильных телефонов и несколько десятков SIM-карт. Предполагаемая сумма ущерба от действий злоумышленников составляет 5 млн рублей.

За последние три месяца в Свердловской области произошло два подрыва банкомата: в июне двое мужчин взорвали устройство в магазине «Пятёрочка» в посёлке Восход под Камышловом, а несколько дней назад аналогичный случай произошёл в посёлке Кедровое.