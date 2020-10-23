В Екатеринбурге задержали офицера ГИБДД на автомобиле-двойнике

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области задержали командира роты из ГИБДД Екатеринбурга капитана Владимира Кима, со ссылкой на источник в ведомстве пишет ЕАН.
Офицера остановили, когда он ехал на автомобиле Audi Q5. Выяснилось, что автомобиль не стоит на регистрационном учёте и имеет номер-двойник, оригинал которого — такая же машина с точно таким же номером — как выяснилось, находится в Москве. Происхождение автомобиля офицер затруднился объяснить.
«В полицию Екатеринбурга поступил тревожный сигнал о том, что жительница Москвы стала получать штрафы за нарушения ПДД в уральской столице. Поступившие сведения сотрудники собственной безопасности областного главка совместно с коллегами из контрольно-профилактического отдела УГИБДД взяли в разработку. Так удалось выйти на человека, который ездил на иномарке с такими же номерами, как автоледи из столицы», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам Горелых, на данном этапе разбирательства утверждать, что сотрудник госавтоинспекции является преступником, пока преждевременно, по данному факту проводится проверка.
«Если установят, что капитан нарушил закон, последуют необходимые в таких ситуациях меры реагирования, а собранные материалы направят в СК для принятия процессуального решения. Сейчас машину с подозрительным VIN-кодом поместили на спецстоянку, а в отношении водителя Audi с московскими номерами заведены два дела, по ч. 1 ст. 12.3 КоАП «Управление транспортным средством без регистрационных документов» и по ч. 2 ст. 12.37 «Управление автомобилем без полиса ОСАГО», — добавил полковник Горелых.