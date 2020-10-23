В Екатеринбурге задержали офицера ГИБДД на автомобиле-двойнике

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области задержали командира роты из ГИБДД Екатеринбурга капитана Владимира Кима, со ссылкой на источник в ведомстве пишет ЕАН.

Офицера ﻿﻿﻿остановили, когда он ехал на автомобиле Audi Q5. Выяснилось, что автомобиль не стоит на регистрационном учёте и имеет номер-двойник, оригинал которого — такая же машина с точно таким же номером — как выяснилось, находится в Москве. Происхождение автомобиля офицер затруднился объяснить.﻿﻿﻿

«В полицию Екатеринбурга поступил тревожный сигнал о том, что жительница Москвы стала получать штрафы за нарушения ПДД в уральской столице. Поступившие сведения сотрудники собственной безопасности областного главка совместно с коллегами из контрольно-профилактического отдела УГИБДД взяли в разработку. Так удалось выйти на человека, который ездил на иномарке с такими же номерами, как автоледи из столицы», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, на данном этапе разбирательства утверждать, что сотрудник госавтоинспекции является преступником, пока преждевременно, по данному факту проводится проверка.