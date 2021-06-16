В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке

Сотрудниками полиции Екатеринбурга задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве с применением охолощённого оружия, сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудниками полиции задержан 33-летний местный житель, которого подозревают в хулиганстве. Ранее, днём 13 июня, в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение от граждан о том, что во дворе дома на улице Спутников, 12 на детской площадке неизвестный мужчина стреляет в воздух из пистолета. Ввиду серьёзности поступившей информации к месту происшествия незамедлительно были направлены группа немедленного реагирования, наряд Росгвардии, а также сотрудники уголовного розыска», — сообщили в ведомстве.

Приехавшие силовики задержали на детской площадке пьяного мужчину, который тут же бросил на землю пистолет Макарова. Позже экспертиза показала, что этот ПМ охолощённый и не является боевым оружием.

«Задержанным оказался ранее не судимый местный житель 1988 года рождения, работающий начальником участка в одной из строительных компаний города. Установлено, что он успел выстрелить не менее шести раз. При этом никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия"», — уточнили в пресс-группе.

Максимальное наказание за подобное преступление может составлять до 7 лет лишения свободы. Стрелок помещён под стражу.