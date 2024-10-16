В Екатеринбурге задержали мужчину, убившего полуторамесячного внука

Сегодня утром был задержан 45-летний Дмитрий Кучин после жестокого убийства своего полуторамесячного внука. Трагедия произошла накануне в Екатеринбурге в доме № 15 на улице Инженерной. Предположительно, Кучин вернулся с работы около полуночи и, находясь в состоянии ярости, ударил ребёнка головой о пол. От полученной травмы малыш скончался на месте происшествия. Следователи полагают, что причиной агрессии стало то, что младенец громко плакал.

После этого мужчина сбежал с места преступления. В это время его родственники уже позвонили в полицию. На место происшествия прибыли все наряды полиции Екатеринбурга, и в результате масштабных поисков с участием более 150 сотрудников правоохранительных органов мужчину удалось задержать к 11:00 на соседней улице, где, по информации Ural Mash, он пытался спрятаться в заброшенном доме.

По данным Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Как заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело было возбуждено после обнаружения тела младенца с признаками криминальной смерти в квартире, где произошёл инцидент. Следственные группы, составленные из следователей и криминалистов СУ СКР по Свердловской области, а также сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, проводят осмотр места происшествия, фиксируют и изымают вещественные доказательства.

Соседи Кучина отмечают, что семья казалась благополучной, у него и его жены трое детей. 21-летние родители убитого малыша поженились в марте этого года, а в сентябре родился ребёнок.

Дмитрий ранее уже имел проблемы с законом: в 2018 году его осудили за жестокое избиение женщины, он отбывал наказание в колонии и освободился прошлым летом.

«Эта криминальная история началась с жуткого сообщения в 01:40 в дежурную часть отдела полиции № 13 УМВД России по Екатеринбургу. Звонивший человек рассказал, что кто-то убивает малолетнего ребёнка в одной из коммунальных квартир. Для проверки этой информации были направлены несколько нарядов. К большому сожалению, поступившие от граждан сведения оказались правдивыми. Спасти врачам малыша не удалось. В квартире, где случилась трагедия, зарегистрированы мать и отец погибшего малыша, бабушка и дедушка ребёнка, 1983 и 1979 г.р. Дед ранее неоднократно судимый. Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребёнка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся. На его розыск были ориентированы все наряды полиции столицы Среднего Урала. В общей сложности розыском душегуба занималось порядка 150 сотрудников полиции. Раскрытие преступления находилось на личном контроле руководства ГУ МВД по Свердловской области», — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.