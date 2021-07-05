В Екатеринбурге задержали мужчину, который оформил на спящего друга кредит в 1,4 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в хищении крупной суммы с банковского счёта его друга, сообщает пресс-группа городской полиции.

По данным силовиков, молодой человек оформил кредит на 1,4 млн рублей на 24-летнего приятеля, когда тот уснул, после чего похитил с его счёта ещё 30 тысяч рублей. Потерпевший не сразу осознал, что на него оформили крупный кредит, и не подозревал, что это мог сделать его хороший знакомый, — поступившие кредитные деньги кто-то перевёл на неизвестный счёт.

В ходе проверки полицейские установили личность подозреваемого: он проживает в Кировграде и ранее был судим за кражу. Преступление он совершил через мобильный телефон друга и приложение банка. Как сообщили в полиции, подозреваемый успел потратить все украденные деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК («Кража в особо крупном размере»), максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.