В Екатеринбурге задержали мужчину, который на улице отрубил девушке пальцы

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на 19-летнюю жительницу Екатеринбурга, которое произошло 8 января возле дома на улице Краснофлотцев, 2, со ссылкой на источник пишет ЕАН.

По предварительным данным, преступник подкрался сзади и нанёс несколько ударов девушке по голове, причинив ей открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, а затем попытался вырвать из её рук сумку.

Поскольку девушка схватила и не отдавала сумку, он вытащил кукри — большой нож, похожий на мачете, — и отрубил ей два пальца на левой руке. В этот момент появились прохожие и нападавший бросил оружие и сбежал.

«Мужчина задержан. Он дал признательные показания. Подтвердил, что его целью был не грабёж, а именно намерение убить. Возможно, что у него есть психические проблемы. Это станет ясно после соответствующей экспертизы», — сообщил информированный источник.

В СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». В пресс-службах ГУ МВД и СКР по Свердловской области обещали предоставить комментарий о задержании позже.