В Екатеринбурге задержали двух угонщиков машин каршеринга

Сотрудники уголовного розыска совместно с ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу задержали двух молодых людей 17 и 19 лет, которые подозреваются в угоне 12 автомобилей из каршеринга, сообщает отдел по связям со СМИ городского УМВД.

По данным ГИБДД, в сентябре в полицию поступило сообщение от службы безопасности фирмы, предоставляющей услуги проката машин через мобильное приложение. Представители компании зафиксировали несколько случаев длительного использования каршеринга без оплаты. Машины брались в прокат от имени жителей разных регионов страны, из-за чего и возникло подозрение, что что-то не так. Покатавшись около суток, арендаторы оставляли транспорт на территории Екатеринбурга или соседних городов.

7 октября полицейские поймали подозреваемых с поличным на парковке в Верх-Исетском районе, куда они приехали на угнанном автомобиле. Молодые люди оказались жителями Первоуральска, они признали вину и подтвердили, что взламывали чужие аккаунты и пользовались автомобилем под чужими именами.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, группой лиц»). Материалы дела передадут в органы предварительного следствия.