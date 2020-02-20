В Екатеринбурге задержали банду подростков, грабивших студентов

Полицейские Екатеринбурга задержали банду из пяти подростков, нападавших на студентов в Верх-Исетском районе, сообщает пресс-группа управления МВД по Екатеринбургу.

Самому старшему из задержанных 20 лет, остальные несовершеннолетние, все выходцы из Средней Азии. Все нападения были совершены на территории Верх-Исетского района. В связи с этим сотрудники ОП № 9 сумели выследить и задержать подозреваемых прямо в момент совершения очередного преступления возле дома на Репина, 15 в тот момент, кода они пытались похитить телефоны у двух студентов-третьекурсников. Были задержаны три члена банды, которые выдали ещё двух своих сообщников.

«Двое из них являются первокурсниками одного из колледжей, трое нигде не работают и не учатся. Действия подозреваемых могут квалифицироваться как разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до десяти лет лишения свободы», — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Полиция просит граждан, пострадавших от действий банды подростков, обращаться по телефонам: (343)356-42-09 (дежурная часть ОП № 9) или 02.