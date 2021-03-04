В Екатеринбурге задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве родителей. Он дал признательные показания

В Екатеринбурге задержали подростка из Пермского края, которого подозревают в убийстве топором собственных родителей и младшей сестры. 16-летний юноша дал признательные показания следователям и рассказал о мотивах преступления.

По данным следствия, нападение в посёлке Октябрьском подозреваемый совершил 1 марта, мотивом преступления стали семейные конфликты. По словам самого юноши, около 17:00 он расправился с матерью, после — с отцом, а ближе к 19:00 покончил с 12-летней сестрой.

По данным СМИ, конфликт был вызван тем, что молодой человек хотел быть стримером, однако родители заставляли его ходить школу, играть на музыкальных инструментах. Кроме того, юноша якобы просил мать перевести его в другое учебное заведение.

Ранее сообщалось, что в доме были убиты мать, дочь и 16-летний сын. По подозрению в жестокой расправе над родственниками в розыск объявили главу семьи. Однако позже было установлено, что третьим убитым оказался муж погибшей. После этого в розыск объявили 16-летнего подростка. Благодаря этой заминке юноша на такси смог свободно добраться до Екатеринбурга, где был задержан вечером 3 марта.

На данный момент 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью».