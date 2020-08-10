В Екатеринбурге выставили на продажу площади «Уралмашзавода»

В Екатеринбурге выставили на продажу 3 тысячи квадратных метров производственных помещений «Уралмашзавода», пишет Znak.com.

В сообщении на сайте торговой площадки «Сбербанк-АСТ» уточняется, что стартовая цена объекта составляет 32,9 млн рублей. На сайте Министерства по управлению госимуществом Свердловской области указано, что помещение расположено в подвале трёхэтажного кирпичного здания на площади Первой пятилетки, к нему подведены все необходимые коммуникации: отопление, электричество, канализация, водоснабжение. Техническое состояние здания удовлетворительное, без изменения основных несущих конструкций. Торги состоятся 20 августа.

Ранее администрация Екатеринбурга анонсировала масштабные планы по застройке площадей «Уралмашзавода»: через территорию завода «Уралмаш» построят три меридианных магистральных улицы, также продлят улицы Машиностроителей и Ярославскую, продолжат автодорогу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, построят транспортно-пересадочный узел на пересечении с улицей Донбасской. Запланировано также строительство участка Срединного кольца.