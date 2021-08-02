В Екатеринбурге вынесли приговор убийце 19-летней Яны Смирновой

В Ленинском суде Екатеринбурга вынесли приговор 32-летнему Лочинбеку Низомидинову, обвиняемому в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 19-летней Яны Смирновой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, Яна Смирнова пропала на Вторчермете 28 февраля 2020 года. Её искали полиция и волонтёры. Тело Яны нашли 20 марта в Белоярском городском округе между деревней Рассоха и СНТ «Хризолитовый», на обочине автодороги, на расстоянии примерно 25–30 метров от проезжей части. Оно было засыпано снегом, грунтом и бытовым мусором на глубине около двух метров.

Лочинбек полностью отказался признавать свою вину и хотел, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Судья Татьяна Чащина признала его виновным и приговорила к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

«В доме на улице Щорса в Екатеринбурге в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, вызванных чувством ревности к потерпевшей, Низомидинов нанёс последней не менее девяти ударов в область левого бедра, после чего, вооружившись неустановленным предметом, используя его в качестве петли, накинул на шею потерпевшей, после чего задушил её. Смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии», — сообщили в прокуратуре.

У Лочинбека была жена и дети от первого брака. Он трудился на шиномонтажке, потом таксистом. С девушкой познакомился на автомойке, где она какое-то время работала. После этого он подвозил её до дома, покупал сигареты и в дальнейшем участвовал в жизни девушки, вероятно, считая, что между ними всё серьёзно. Вспышки ревности у него были и раньше, сама же девушка тяготилась этими отношениями и искала себе ровесника.

Примерно 15 февраля 2019 года Яна познакомилась с молодым человеком из Башкирии, который звал её замуж, обещал приехать за ней, а потом и приехал. Об этом узнал Лочинбек. Он утверждал, что высадил девушку у дома и что она якобы хотела уехать в Башкирию с друзьями. Это сразу вызвало подозрения у родителей, потому что девушка нуждалась в ежедневном приёме лекарств, которые остались у неё дома.