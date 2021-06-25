В Екатеринбурге вынесли приговор убийцам Ксении Каторгиной

Свердловский областной суд вынес приговор троим жителям Челябинской области, обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной в октябре 2019 года, а также в похищении человека, вымогательстве и ряде других преступлений, пишет E1.ru.

27-летняя жительница Берёзовского Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года — в этот день она после работы поехала на встречу с покупателем своего автомобиля Audi Q5 в район Уралмаша в Екатеринбурге. 11 октября её родные сообщили о пропаже в полицию. Пять дней девушку искали волонтёры, всего несколько десятков человек. Уже 13 октября появилась версия о том, что она может быть мертва. Выйти на след преступников получилось после того, как в Челябинске у перекупщиков был обнаружен кроссовер пропавшей девушки. Как только злоумышленников задержали, они начали давать признательные показания и рассказали, что Каторгина убита и её тело спрятано вблизи коллектора на Уралмаше.

По версии следствия, одна из троих обвиняемых (предположительно, Екатерина Меньшикова) встретила Ксению Каторгину на пересечении улиц Индустрии и Восстания и проехала с ней на улицу Новаторов, обещав, что некие специалисты должны посмотреть её машину. По пути погибшую оглушили электрошокером, потом в Audi подсели двое других обвиняемых, которые попытались задушить девушку. Затем они доехали до улицы Ташкентской, где добили Ксению ножом и сбросили в колодец.

В ходе судебных прений прокурор запросил следующее наказание для обвиняемых: Екатерине Меньшиковой — 19 лет лишения свободы, Михаилу Федоровичу и Марату Ахметвалиеву — по 22 года. Потерпевшей по ещё одному преступному эпизоду выступала мать Меньшиковой, женщину похитили и вымогали у неё силой 400 тысяч рублей.

Суд приговорил всех троих подсудимых к реальному лишению свободы: Федоровичу назначили 20 лет с ограничением свободы в течение двух лет, первые пять лет — в тюрьме, Марату Ахметвалиеву — 20 лет колонии строгого режима (первые пять лет — в тюрьме), Меньшиковой — 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Кроме того, Федорович и Ахметвалиев должны будут выплатить по 2 миллиона рублей, Меньшикова — 1,5 миллиона рублей морального ущерба.

Подсудимым Федоровичу и Ахметвалиеву зачтут нахождение в СИЗО по принципу «один день за один», Меньшиковой — каждый день в СИЗО за полтора дня.