В Екатеринбурге вынесли приговор лидеру террористической организации

Центральный окружной военный суд вынес приговор Эдуарду Низамову, которого называют лидером запрещённой на территории России организации «Хизб ут-Тахрир», пишет 66.ru.

Низамова и его сообщников задержали в октябре 2018 года в Казани. По версии обвинения, подсудимый «по указанию зарубежных кураторов координировал антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания унитарного государства, так называемого "всемирного халифата", и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами».

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации»), ст. 205.1 УК РФ («Вербовка в террористическую организацию») и ст. 278 УК РФ с применением ч. 1 ст. 30 УК РФ («Подготовка к насильственному захвату власти»). Он проведёт в колонии строгого режима 23 года с ограничением свободы на 42 года.

На прошлой неделе Приволжский окружной военный суд признал ещё 10 человек виновными в организации и участии в работе ячейки «Хизб ут-Тахрир». Осуждённых приговорили к срокам от 11 до 22 лет лишения свободы.