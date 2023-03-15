В Екатеринбурге вынесли приговор экс-консулу Сейшельских островов за валютные махинации

Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении бывшего почётного консула Сейшельских островов и его 38-летней сожительницы, которые переводили деньги в иностранной валюте на счета заграничных частных компаний с использованием поддельных документов. Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его информации, представители МВД и ФСБ установили, что с 2016 по 2018 год обвиняемые около 50 раз перевели на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн рублей. Чтобы реализовать свой умысел, сожители заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и других услуг. Пара подозревалась в том, что нелегально выводила из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких договоров между турагентством и людьми не составлялось.

Полковник Горелых рассказал, что осуждённый с 2009 по 2017 год был почётным консулом Сейшельских островов, поэтому на протяжении всего долгого следствия всячески демонстрировал важность своей персоны.

«Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия полиции, по мнению следствия, стали причиной того, что расследование дела длилось 19 месяцев, а рассматривалось в суде почти 14 месяцев. Один из адвокатов в итоге дважды был привлёчен к дисциплинарной ответственности. Приговор был оглашён 10 марта 2023 года», — отметил полковник Горелых.

Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Экс-консулу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Соучастнице преступления суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Однако женщине отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения её 6-летним ребёнком четырнадцатилетнего возраста — до 22 мая 2031 года, отметили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил.