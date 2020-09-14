В Екатеринбурге врачи удалили гигантскую опухоль шестилетнему мальчику из Нижнего Тагила

В Екатеринбурге врачи нейрохирургического отделения и № 1 ГКБ № 40 удалили гигантскую опухоль шестилетнему мальчику из Нижнего Тагила. Операция прошла успешно, сейчас малыш готовится к выписке.

Как сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения, месяц назад ребёнка на скорой помощи доставили в Демидовскую больницу Нижнего Тагила с симптомами инсульта: перекошенное лицо, длительное кровотечение из носа, обморок. Проведённые исследования КТ и МРТ позволили диагностировать гигантскую для ребёнка опухоль головного мозга, представлявшую угрозу для жизни мальчика.

Она не давала малышу полноценно дышать, глотать и задерживала развитие речи. Новообразование располагалось у основания черепа с переходом на область шеи и черепно-лицевую зону. Размеры составляли 50х35х50 мм. Опасность состояла в том, что у мальчика периодически возникали носовые кровотечения из-за особенности роста опухоли. В связи с этим сначала было проведено комбинированное лечение.

На прошлой неделе ребёнку провели восьмичасовую операцию с применением ультразвукового дезинтегратора, в ходе которой нейрохирургу Андрею Лазареву и его коллегам удалось открытым малотравматичным способом удалить новообразование, не повредив граничившие с ней структуры головного мозга и черепно-лицевой зоны. Поэтапно была удалена часть образования, растущая в полость черепа, а затем другая часть, прораставшая из области шеи, позади верхней челюсти и глотки.

«По сути, врачам удалось провести два серьёзных хирургических вмешательства за один раз, на одном наркозе, что важно для здоровья ребёнка. Опухоль удалена при минимальной потере крови с благоприятным клиническим исходом, без осложнений. Мальчик был переведён в профильное отделение из реанимации на первые сутки после хирургического вмешательства», — рассказали в Минздраве.

Ежегодно в специализированном нейрохирургическом центре нейрохирурги ГКБ № 40 проводят более 3000 операций. Среди них до 120 — детям в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет. При этом около 50% — это случаи с опухолями различных отделов нервной системы.