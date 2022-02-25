В Екатеринбурге врачи провели уникальную операцию младенцу

Накануне в Екатеринбурге хирурги Областной детской клинической больницы (ОДКБ) совместно с главным врачом Иркутской областной детской клинической больницы Юрием Козловым спасли грудного малыша, который не мог самостоятельно дышать. Врачи провели уникальную для Уральского региона операцию по фиксации аорты к задней стенке грудины. Такую операцию могут провести не более десяти ведущих клиник мира, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

При рождении у малыша была обнаружена серьёзная патология пищевода. Оперировать ребёнка пришлось уже на вторые сутки после рождения. Но через месяц врачи выявили «мягкое горло», которое затрудняло дыхание младенца.

«Выявленная у ребёнка патология не позволяла ему дышать самостоятельно. Единственным возможным вариантом была операция по фиксации аорты к задней стенке грудины. Это эксклюзивная операция, другой для лечения этого состояния не существует», — отметил заведующий хирургическим отделением № 2 ОДКБ Владислав Чудаков.

Как рассказал оперирующий хирург профессор Юрий Козлов, операция была выполнена на пульсирующей аорте. Её нужно было зафиксировать, при этом обладать таким искусством, чтобы наложить швы, которые будут проходить только лишь через наружный слой стенки аорты. Операция проводилась с использованием микроинструментов и камеры, которые передавали изображение на большой монитор.

«Всё получилось. Мы увидели стопроцентный эффект. На следующий день ребёнок, который в течение трёх месяцев не мог самостоятельно дышать, впервые в своей жизни сделал это», — поделился Юрий Козлов.

Сейчас ребёнок уже выписан из ОДКБ.