В Екатеринбурге врачи прооперировали младенца с пороком сердца через 12 часов после его рождения

Уральские медики спасли малыша с критическим пороком сердца, проведя ему сложную операцию в первые же сутки его жизни, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Чтобы спасти ребёнка, объединились специалисты областного перинатального центра и ОКБ № 1.

«Сразу после рождения ребёнок поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был диагностирован опасный врождённый порок сердца — тотальный аномальный дренаж лёгочных вен», — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей перинатального центра ОДКБ Марк Пруткин.

По словам врачей, в утробе матери кровообращение у малыша зависит от кровообращения организма мамы, поэтому ребёнок может расти и развиваться с патологией. Однако, как только он рождается и начинает самостоятельно дышать, запускается лёгочный круг кровообращения, кровь не может оттекать от лёгких. Операцию в таких случаях нужно проводить в первые же часы жизни — иначе малыш погибнет. Такая патология встречается редко, всего в области каждый год бывает не более трёх таких пациентов.

«Врачам удалось спасти жизнь малыша. Это получилось лишь благодаря тому, что все сработали достаточно быстро, чтобы ребёнок попал на операционный стол в первые часы жизни. Даже в самых лучших клиниках мира специалистам нужно очень постараться, чтобы всё прошло так слаженно. Подобные случаи единичны», — рассказал заведующий отделением детской кардиохирургии ОКБ № 1 Константин Казанцев.

Через несколько суток после операции младенца перевели в реанимацию ОДКБ, несколько недель он провёл там, потом ещё некоторое время пришлось полежать в детской кардиологии. Сейчас спасённый ребёнок уже дома.