В Екатеринбурге впервые в России внедрили QR-коды для беременных

В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре впервые в России появились QR-коды для беременных — коды заменят женщинам обменную карту, сообщает пресс-служба центра.

При посещении врача беременной можно будет открыть личный кабинет в приложении «АИСТ СМАРТ» и предъявить идентификатор и паспорт. С помощью сканера врач получит доступ к электронной медицинской карте женщины. В личном кабинете также есть уведомления, чат-бот и электронный дневник самоконтроля с автоматическим распознаванием отклонений и уведомлением медицинской организации в режиме 24/7.

Как рассказал руководитель акушерского дистанционного консультативного центра ЕКПЦ Николай Анкудинов, приложение «снижает процент ошибок во время оказания медицинской помощи и повышает её безопасность».

Кроме того, свой код из приложения можно распечатать и носить собой для непредвиденных обстоятельств: например, поступления в стационар с нарушением сознания, разрядки телефона, утраты/отсутствия при себе обменной карты.