В Екатеринбурге возобновил работу единственный в городе хоспис

В Екатеринбурге паллиативное отделение центральной городской больницы № 2, которое на время было отдано под лечение коронавируса, перепрофилируют обратно в хоспис, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

К обычному режиму работы также вернутся ЦГКБ № 6, Свердловская областная психиатрическая больница, Детская городская больница № 8, часть коек Детской городской клинической больницы № 11. Ранее к штатной работе уже вернулись НИИ ОММ, 354-й окружной военный клинический госпиталь, ЦГКБ № 1, Областная детская клиническая больница, отделение реабилитации ЦГБ № 3, Областная наркологическая больница, нейрохирургический корпус ГКБ № 40. Кроме того, в штатном режиме начинают работать отделения в детских больницах Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Сысертская центральная районная больница, Медико-санитарная часть № 121 в Нижней Салде, часть коек в городской больнице Асбеста.

Напомним, после начала пандемии коронавируса многие больницы региона были перепрофилированы под лечение инфекционных заболеваний, а предоставление плановой медицинской помощи было приостановлено. Всего под коронавирус было создано около 6,8 тысячи коек. На сегодня в коронавирусных госпиталях находятся 2776 человек с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Судя по официальной статистике, число пациентов в стационаре постоянно снижается.