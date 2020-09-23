В Екатеринбурге возле 94-й гимназии сбили девушку

В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Энгельса и Бажова утром 23 сентября сбили девушку, со ссылкой на очевидцев пишет E1.ru.

По словам свидетелей происшествия, рядом с местом ДТП стояла машина Renault.

«На машине знак "Инвалид", за рулём был дед. А рядом стояла и рыдала девушка-подросток», — рассказала проезжавшая мимо женщина.

До приезда скорой прохожие вынесли пострадавшей одеяло и подушку.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что девушке, которую сбила машина, 19 лет, её увезли в 23-ю больницу; какие травмы она получила, пока неизвестно. Подробности ДТП в Госавтоинспекции обещали сообщить позже.