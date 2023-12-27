В Екатеринбурге вооружённый обрезом налётчик попытался ограбить банк

В Екатеринбурге мужчина, вооружённый огнестрельным оружием, пытался ограбить банк. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции, сообщает Telegrm-канал Baza.

Инцидент произошёл вечером 26 декабря в отделении «Россельхозбанка» на Чайковского, 56. В помещение банка вошёл неизвестный мужчина. Он обмотал лицо шарфом, надел капюшон и держал в руках обрез двуствольного ружья. Нападавший подошёл к кассе с требованиями отдать ему деньги, на что сотрудники ответили отказом и нажали тревожную красную кнопку. Затем злоумышленник дважды выстрелил в потолок и сбежал.

«На место ЧП выезжала усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД, УМВД города и ГУ МВД области под руководством главного сыщика региона полковника Владимира Молодцова. Сыщики анализируют съёмки с камер наблюдения, отрабатывают на причастность лиц, склонных к такого рода поступкам, наркозависимых, гастролёров и ранее судимых. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей с целью установления возможных очевидцев и установления путей отхода злоумышленников», — сообщил 66.RU начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Сотрудники и клиенты банка не пострадали, отделение сегодня работает в штатном режиме.