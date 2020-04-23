В Екатеринбурге военные устроили личный парад Победы для 104-летнего ветерана (ВИДЕО)

В рамках акции «Парад для каждого ветерана» 23 апреля в Екатеринбурге военные поздравили с наступающим Днём Победы 104-летнего фронтовика Семёна Козьмина.

Как пишет Е1.ru, на подвижном экране, развёрнутом под окнами ветерана, военнослужащие показали автомобильный вальс на армейских внедорожниках УАЗ.

«Автомобильные расчёты выполнили построение в виде цифры 75, синхронные проезды в форме восьмёрки, “движения во фронт”, “отметку на карте” и другие элементы фигурного вождения. В завершение показа колонна прошла единым строем, так же как во время парадного проезда механизированной колонны перед трибуной в День Победы, выдерживая единую скорость, дистанцию и интервалы между автомобилями», — рассказали в ЦВО.