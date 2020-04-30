В Екатеринбурге военные исполнили «День Победы» под окнами ветерана

В Екатеринбурге артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа исполнили песню «День Победы» под окнами 99-летнего ветерана Лазаря Иоффе. Таким образом военные и чиновники городской администрации поздравили фронтовика с наступающим 9 Мая.

«Мы давно знакомы с Лазарем Соломоновичем, он был очень тронут, поблагодарил нас за поздравления. Он очень хотел, чтобы мы посидели в гостях, попили чая. Но мы бережём его здоровье и договорились, что обязательно встретимся, посидим и поговорим о войне, когда всё закончится», — рассказала Е1.ru вице-мэр города Екатерина Куземка.

Лазарь Иоффе попал на фронт в 1943 году. Мужчина служил в пехоте, в бою под Орлом получил тяжёлое осколочное ранение от разорвавшейся мины. Во время операции по извлечению осколка Лазарь Соломонович заразился столбняком, но врачи госпиталя в Глазове смогли спасти ему жизнь. После выписки он был отправлен в Свердловск, где и встретил Победу.