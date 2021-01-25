В Екатеринбурге водителя въехавшего в пешеходов фургона приговорили к 2 годам колонии-поселения

Октябрьский районный суд вынес приговор 53-летнему жителю Екатеринбурга Александру Азанову, который летом 2020 года совершил смертельную аварию в центре Екатеринбурга, пишет E1.ru.

Авария случилась 8 июня вечером на перекрёстке Малышева — Мамина-Сибиряка: Азанов на красном автофургоне Fiat ехал в направлении улицы Луначарского.

«Водитель ехал со скоростью, не обеспечивающей ему постоянный контроль над дорожной обстановкой. Мужчина отвлёкся от контроля за сигналами светофоров. В результате он выехал на перекрёсток на красный свет и не уступил дорогу Hyundai Accent, который ехал по Мамина-Сибиряка», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

От удара автофургон отбросило на троих пешеходов. Серьёзнее всех пострадала 45-летняя женщина — в тот же день она скончалась в городской больнице.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судья назначил Александру Азанову два года колонии-поселения с лишением водительских прав. Также мужчину обязали выплатить родственникам погибшей женщины 700 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Азанов может подать апелляцию на решение суда.