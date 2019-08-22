В Екатеринбурге водителя «бешеного» трамвая приговорили к году ограничения свободы

Мировой суд Кировского района Екатеринбурга вынес приговор водителю трамвая, год назад неконтролируемо проехавшего по центру города и въехавшего в другой трамвай, пишет Znak.com. Водитель Марина Шкуратенко признана виновной по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), её приговорили к ограничению свободы сроком на один год: ей нельзя выезжать за пределы Екатеринбурга и менять место жительства без согласия специализированного госоргана, а также нужно ежемесячно отмечаться в органах. Кроме того, в течение полугода ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Также суд частично удовлетворил иск Вадима Майбина, пострадавшего при столкновении трамваев: водитель должна выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Происшествие, по которому обвинялась Марина Шкуратенко, произошло 17 июля 2018 года. Водитель отключила трамвай от тока и вышла переключать стрелки, в это время транспорт двинулся с места и покатился по рельсам. Без водителя вагон проскочил три перекрёстка, после чего врезался в другой трамвай, стоявший на светофоре. В результате аварии пассажир трамвая Вадим Майбин получил травму позвоночника и какое-то время провёл в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Также пострадала женщина-кондуктор второго трамвая — ей стеклом поранило руку.