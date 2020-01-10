В Екатеринбурге водителя автобуса приговорили к году колонии-поселения за ДТП с пешеходами

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал водителя автобуса Дениса Купырева, сбившего двух человек на пешеходном переходе, виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека»), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП случилось 28 июля 2019 года около 10:35 утра, Купырев управлял автобусом НЕФАЗ и ехал по улице Крауля. При повороте на улицу Токарей он сбил мужчину и женщину, которые переходили улицу на зелёный сигнал светофора по пешеходному переходу. Пострадавшие были доставлены в больницу, где мужчина скончался 31 июля. Его супруга получила травмы, оцененные как тяжкий вред здоровью.

Купырев признал вину в полном объёме. Суд назначил ему наказание в виде 1 года колонии-поселения, а также лишил права управлять транспортом на 2 года. Приговор в силу пока не вступил.