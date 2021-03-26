В Екатеринбурге водителей скорой вернули с аутсорсинга в штат областного Минздрава

Водители пяти подстанций скорой помощи в Екатеринбурге с 1 апреля вернутся с аутсорсинга в структуру областной Станции скорой медицинской помощи имени Капиноса, сообщает департамент информполитики региона.

Возврат стал возможен после того, как Фонд святой Екатерины купил городу достаточное количество новых машин скорой помощи.

«Из 126 бригад у нас 30 работали на автомобилях, обслуживаемых по аутсорсингу. В период пандемии парк был укреплён тремя десятками укомплектованных всем необходимым машин, за что мы очень благодарны меценатам», — рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв.

Решение передать машины скорой помощи на аутсорсинг было принято около двух лет назад из-за дефицита машин скорой. Частная компания «Феникс-Логистика» предоставляла недостающие машины, обслуживала их и трудоустраивала водителей. Перевод скорой Екатеринбурга на аутсорсинг сопровождался бунтом водителей, которые долго выбивали себе подходящие условия труда в компании.

Подобные процессы также происходили в Нижнем Тагиле, где скорую передают на аутсоринг дочернему предприятию госкорпорации «Ростех» «РТ — Социальная сфера». Кроме Нижнего Тагила, на аутсорсинг перевели машины в Первоуральске и Каменске-Уральском. В Нижнем Тагиле сотрудники скорой помощи резко негативно отнеслись к грядущим изменениям, так как, по их словам, из-за этого уволят более 150 работников. В декабре водители машин СМП хотели устроить митинг, но в мэрии массовую акцию протеста тогда не согласовали.