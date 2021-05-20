В Екатеринбурге водитель, сбивший пешеходов на тротуаре на Фурманова, повторно получил 6,5 лет колонии

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил водителя Honda CR-V к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина был признан виновным по пункту «б» части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц») и пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В 2020 году Ленинский райсуд уже приговаривал его к такому сроку заключения, но водитель обжаловал приговор, и дело было направлено на новое рассмотрение. Гособвинитель попросил суд назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП, виновником которого стал обвиняемый, произошло 14 ноября 2018 года. Его автомобиль Honda неожиданно выехал на тротуар на пересечении Фурманова и Уктусской и на большой скорости понёсся вниз, в сторону улицы 8 Марта. На своём пути он протаранил входную группу магазина, ограждение и врезался в столб, сбил мужчину, а также женщину и её двухлетнего сына, который сидел в коляске.

Ребёнок пострадал сильнее всех, его и маму выписали из больницы только в середине января 2019 года. Они полностью так и не оправились от травм, полученных при аварии. Третий пострадавший — Андрей Медведев — также восстанавливался от последствий аварии.

После ДТП его виновник вышел из машины и сразу же начал осматривать повреждения на своём транспортном средстве, не подумав о пострадавших. Позже мужчина заявил, что во время движения у него случился приступ эпилепсии и он не осознавал своих действий, однако это опровергли следователи СКР. В отношении обвиняемого провели две стационарные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, согласно которым мужчина осознавал общественную опасность своих действий в момент преступления.

В пользу потерпевших взыскано 4 млн рублей; в прошлый раз суд взыскал 3 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.