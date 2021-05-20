В Екатеринбурге водитель насмерть сбил пешехода, пытаясь скрыться от ДПС

В Екатеринбурге во время преследования экипажем ДПС нарушителя погиб пешеход, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

По данным ведомства, 20 мая в 03:40 во время несения службы экипаж полка ДПС заметил, как водитель автомобиля Volkswagen Golf столкнулся с грузовиком. Увидев патрульный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками, водитель Volkswagen Golf попытался скрыться с места аварии. Наряд принял решение преследовать нарушителя. На требование об остановке водитель не отреагировал, началась погоня.

«Через 10 минут на Егоршинском подходе напротив здания № 4б по улице Новогородцевой Volkswagen Golf на большой скорости сбил дорожного рабочего, который шёл по обочине в попутном направлении, однако даже после этого нарушитель не остановился. Пострадавший в результате ДТП 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Для оказания помощи в задержании водителя Volkswagen Golf на трассе Екатеринбург — Тюмень к преследованию подключились ещё три экипажа ДПС. Полицейские приняли решение применить табельное оружие. Когда задние колёса преследуемого автомобиля были пробиты, водитель был вынужден остановиться.

Водителем Volkswagen Golf оказался 22-летний молодой человек с четырёхлетним стажем вождения, ранее он 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Полицейским он пояснил, что управлял автомашиной без водительского удостоверения и рассчитывал скрыться, чтобы избежать очередного привлечения к административной ответственности. По этой же причине нарушитель не остановился после наезда на пешехода. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

В салоне автомобиля были трое пассажиров, из которых двое несовершеннолетних, 16 и 17 лет. Они пояснили сотрудникам полиции, что являются друзьями водителя и приехали из Богдановича в Екатеринбург, чтобы покататься по городу.

На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, а также следственно-оперативная группа. Проводится расследование. В отношении водителя автомобиля Volkswagen Golf полицией составлено пять административных материалов.