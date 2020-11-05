В Екатеринбурге водитель Lada насмерть сбил пенсионерку

В Екатеринбурге 34-летний водитель Lada Largus рано утром 5 ноября насмерть сбил 77-летнюю женщину, переходившую дорогу, сообщает отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло около 07:00 на 14-м километре Сибирского тракта. На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции, а также следователь специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУ МВД России по Свердловской области. Водитель объяснил полицейским, что заметил женщину, переходившую проезжую часть, в последний момент. По данным ГИБДД, на этом участке дороги темно, а погибшая была одета в чёрное. Сейчас по факту аварии проводятся необходимые процессуальные действия, причины ДТП будут выяснены во время расследования.

В ГИБДД отметили, что при отсутствии пешеходного перехода пешеходы могут переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части, если нет разделительной полосы или заборов.