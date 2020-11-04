В Екатеринбурге водитель автобуса зажал ногу женщине и протащил её по асфальту

В Екатеринбурге водитель автобуса № 38 дверями зажал 33-летней женщине ногу, а затем протащил её по асфальту около 20 метров. Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом.

Инцидент произошёл вечером 3 ноября. Женщина ехала в автобусе вместе с трёхлетней дочерью. Приехав на свою остановку, трёхлетняя девочка вышла из автобуса первой, мама держала её за руку, но внезапно двери транспорта закрылись и автобус поехал дальше. Как пишет Е1.RU, женщина успела отпустить девочку, но ребёнок всё же упал на асфальт и получил ссадины на лице. Сама екатеринбурженка проехала с зажатой ногой около 20 метров.

По словам водителя общественного транспорта, он не заметил, что женщина с ребёнком не успела выйти на остановке. Осознал, что произошло ЧП только после того, как в салоне запаниковали пассажиры.