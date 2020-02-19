В Екатеринбурге во время пожара в приюте погибла женщина

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по факту пожара в социальном реабилитационном центре «Твой дом», который располагался в двухэтажном коттедже на улице Дунайской, 60, в результате чего погиб человек, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании коттеджа, где размещался приют, поступило спасателям 19 февраля в 05:15. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, огонь повредил сам двухэтажный дом, а также гараж, в котором находились два автомобиля. На месте работали 6 спецавтомобилей, 16 человек из числа личного состава ведомства. Во время разбора сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело 50-летней женщины, ещё 33 постояльцев удалось эвакуировать.

Сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. Представители прокуратуры Чкаловского района оценят, мог ли социальный центр с таким количеством постояльцев находиться в двухэтажном жилом доме. Также будет определено, соблюдались ли требования пожарной безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.