В Екатеринбурге внучка отсудила у ветерана ВОВ квартиру, подаренную Путиным

В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ситдиков не смог оспорить своё право на квартиру, которую он получил в 2013 году по указу президента РФ Владимира Путина, пишет Ura.ru. Фронтовик требовал признать недействительным договор о приватизации, по которому владелицей жилья стала его внучка.

Квартира на улице Электриков была передана Ситдикову на условиях соцнайма шесть лет назад, но он и его родственники решили её приватизировать, в результате квартира отошла в собственность внучки ветерана, а сам он получил в ней прописку. Однако позже между Ситдиковым и его зятем Андреем Сорокиным произошёл конфликт: мужчина требовал продать подаренную старику квартиру. Ситдиков отказался выписываться из неё, и тогда зять избил ветерана. Фронтовик подал на зятя в суд и выиграл его: 12 июля Сорокина признали виновным и приговорили к 440 часам исправительных работ, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

После произошедшего конфликта Ситдиков решил также через суд добиться возвращения ему квартиры на Электриков в соцнайм. Однако в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга иск ветерана не удовлетворили — там сочли, что ветеран передал внучке недвижимость по доброй воле, пояснили агентству в инстанции. Оспорить решение в областном суде Ситдикову также не удалось. При этом право проживания в квартире за ним оставили.