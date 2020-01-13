В Екатеринбурге включили в список капремонта на 2020 год дом, который пойдёт под снос для строительства нового здания филармонии

В Екатеринбурге включили в список зданий в которых пройдёт капремонт в 2020 году пятиэтажный жилой дом по адресу Карла Либкнехта, 40. При этом здание уже расселено, поскольку в ближайшее время его намерены снести для строительства нового зала Свердловской филармонии.

Как пишет Znak.com, объект числится под № 101 в постановлении, утверждённом главой города Александром Высокинским. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян сообщила изданию, что объект мог попасть в список на капремонт по ошибке.

«Документ утверждён, но в него всегда можно внести изменения, если какой-то объект попал туда по ошибке», — сообщила она.

Новый зал филармонии будет возведён по проекту бюро Zaha Hadid Architects. Здание планируется построить и открыть для посетителей к 300-летнему юбилею города в 2023 году. Согласно проекту, здание будет размещено на части сада Вайнера, а также на территории, где сейчас стоит пятиэтажный жилой дом.