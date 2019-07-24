В Екатеринбурге в топ Twitter вышел хештег #ЗащититеЛюдейОтПилы

В микроблоге Twitter после убийства петербургской активистки ЛГБТ Елены Григорьевой и анонимных угроз от сообщества «Пила», которое ставит своей целью борьбу с ЛГБТ, появился новый тренд — посты в поддержку ЛГБТ-сообщества с хештегом #ЗащититеЛюдейОтПилы, пишет Znak.com.

Утром 24 июля в Екатеринбурге посты с таким содержанием (и аналогичным хештегом на английском #ProtectPeopleFromSaw) попали в топ-5 трендов Twitter.

«Наша страна гниёт на глазах, и людям правда страшно выходить из дома. Родиться здесь — проклятие, поэтому что наше правительство ничего не делает ради защиты ВСЁ ЕЩЁ СВОЕГО НАСЕЛЕНИЯ, ВСЁ ЕЩЁ СВОЕГО НАРОДА. Поэтому существуют и действуют такие организации. #ЗащититеЛюдейОтПилы», — говорится в одном из популярных сообщений с этим тегом.

К сообщениям также прикрепляют обращение от движения «Пила против ЛГБТ», в котором «Пила» уверяет, что имеет поддержку на уровне правительства РФ и теперь активистам ЛГБТ будут блокировать счета, не будут оплачивать антиретровирусную терапию, а самих активистов будут арестовывать. Несмотря на абсурдность таких заявлений, многие воспринимают их как реальную угрозу, так как ранее «Пила» персонально угрожала убитой Григорьевой.

«"У нас в стране нормальное отношение к ЛГБТ", — заявляет наш президент. Но каждый знает, как страшно хотя бы взять за руку любимого человека, если ты ЛГБТ. Нас травят, избивают и даже убивают за личные отношения, которые никого, кроме нас, не должны касаться», — возмущается другой автор.

Ранее проект «Пила» направлял угрозы в адрес ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге с требованием закрыть организацию, а все деньги отдать благотворительному фонду «Подари жизнь». Активисты написали заявление в полицию в связи с поступившими угрозами.

Тело ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой позавчера нашли возле собственного дома с ножевыми ранениями. Правозащитник Динар Идрисов заявил, что женщине неоднократно поступали угрозы и она жаловалась в полицию, однако в МВД факт жалоб на угрозу жизни не подтвердили. В то же время борец с геями из Санкт-Петербурга Тимур Булатов назвал убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой «нравственным джихадом» и заявил, что это «всевышний наказывает грешников». При этом он подчеркнул, что не имеет отношения к убийству и даже имеет алиби.