В Екатеринбурге в столкновении автобуса с грузовиком пострадали 10 человек

Утром 24 декабря на улице Селькоровской в Екатеринбурге столкнулись служебный автобус, перевозивший рабочих, и грузовик, пишет E1.ru.

По данным издания, в аварии пострадало около 10 человек, всего в автобусе находилось примерно 30 человек. Грузовик стоял, не двигался, когда в него врезался автобус. Возможно, водитель отвлёкся во время движения.

«По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, не учёл погодные условия, что в гололёд и на снегу тормозной путь гораздо длиннее, чем на сухом асфальте, и допустил столкновение с грузовиком. Пострадало несколько пассажиров автобуса. Это взрослые люди, ехавшие на работу. По имеющейся информации, детей среди пострадавших нет. Сейчас врачи оказывают помощь пострадавшим. На месте происшествия работает несколько нарядов ДПС. По итогам проверки будет принято обоснованное решение», — сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В городском управлении ГИБДД пока не смогли предоставить информацию о происшествии и количестве пострадавших, отметив, что на месте аварии работают сотрудники управления, обстоятельства ДТП выясняются.