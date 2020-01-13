В Екатеринбурге в «Пятёрочке» найден мёртвым замдиректора магазина

Накануне, 12 января, в Екатеринбурге в магазине «Пятёрочка» по адресу улица Бакинских комиссаров, 122 было найдено тело мужчины. По информации АН «Между строк», погибший являлся замдиректора магазина. По предварительным данным, смерть наступила от асфиксии.

«Ему было около 30 лет. Он с утра пришёл на работу, выдал деньги кассирам и потом ушёл на склад, где его и обнаружили коллеги. Друзья говорят, что он оставил предсмертную записку, в которой объяснил причины своего поступка. Якобы он сделал это из-за скопившихся долгов. Знаю, что у него осталась жена», — рассказал собеседник редакции.

В пресс-службе СК по Свердловской области АН «Между строк» сообщили, что по данному факту проводится проверка. Следов криминала не усматривается.