В Екатеринбурге в отделе полиции скончался мужчина

В Екатеринбурге 23-летний мужчина потерял сознание в отделе полиции № 7 на улице Народной Воли и скончался до приезда вызванной сотрудниками скорой, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет E1.ru.

За два дня до смерти ранее не судимого и официально не работающего мужчину задержал наряд ППС на улице Восточной — он хулиганил и громко нецензурно ругался. При освидетельствовании у него в крови нашли следы алкоголя и наркотиков. Он отсидел в камере для задержанных двое суток и получил административный штраф 500 рублей за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), после чего прошёл на выход, но почти сразу упал, потеряв сознание.

«Машина скорой помощи прибыла быстро, через 15 минут, затем на подмогу приехала вторая бригада, но откачать его не удалось. Следов насилия на теле не обнаружили», — рассказал собеседник издания.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили эту информацию и рассказали, что предшествовало потере сознания.

«На выходе из здания ОВД он вспомнил, что забыл забрать ранее изъятый у него сотовый телефон. Сотрудники полиции вновь запустили гражданина в служебное помещение, где ему неожиданно стало плохо и он потерял сознание. Сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на принятые медицинскими работниками меры, мужчина скончался», — прокомментировал начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

По поводу смерти мужчины в полиции и Следственном комитете назначены проверки.