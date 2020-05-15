В Екатеринбурге в общежитии УрФУ нашли обмотанное простынёй тело первокурсника

В Екатеринбурге в общежитии Уральского федерального университета вечером 14 мая в одной из комнат было обнаружено тело 19-летнего студента-первокурсника Института естественных наук и математики. Как пишет Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах, тело юноши было обмотано простынёй, на голову был надет пакет, а шея была стянута верёвкой.

Собеседник издания уточнил, что в настоящее время следователи устанавливают, носила ли смерть студента криминальный характер. Официальный комментарий от правоохранителей на момент публикации журналистам получить не удалось. В СУ СКР по Свердловской области обещали уточнить информацию позже.

Как пишет телеграм-канал «Лампа», поскольку соседи юноши уехали из общежития на время самоизоляции, неизвестно, как долго тело молодого человека пролежало в комнате.