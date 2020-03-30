В Екатеринбурге в многоэтажном доме взорвался газовый баллон

В ночь на 30 марта в Екатеринбурге на шестом этаже жилого дома на улице Начдива Онуфриева, 38а взорвался пятилитровый газовый баллон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что хозяин квартиры вышел покурить на балкон. По информации спасателей, «хлопок газовоздушной смеси» выбил балконную раму и повредил вещи. Перегородки и несущие конструкции не были повреждены, жители также не пострадали.

«Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 55 человек, из них 20 детей; в том числе один человек спасён звеном газодымозащитной службы в спасательной маске дыхательного аппарата. Хозяин квартиры был осмотрен медиками и от госпитализации отказался», — сказали в пресс-службе ведомства.

После взрыва в квартире начался пожар. Его ликвидировали за 26 минут. В тушении были задействованы семь единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.