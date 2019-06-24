В Екатеринбурге в годовщину начала ВОВ умерла ветеран, лишённая квартиры и средств

В День памяти и скорби в Екатеринбурге скончалась ветеран Великой Отечественной войны 96-летняя Евгения Лосева, пишет Znak.com.

В последние годы женщине приходилось жить у знакомых, собственной квартиры её лишила сиделка. В 2012 году пенсионерка взяла в качестве помощницы по хозяйству родственницу знакомой Наталью Зуеву — та по доверенности управляла её счетами и вкладами, причём снимала с них деньги, не получая на это разрешений старушки. Согласно вступившему в силу решению суда в Краснодарском крае, за три года Зуева похитила у Лосевой свыше 1,3 млн рублей, которые ветерану так и не вернули. Более того, подписав под действием сильнодействующих препаратов ряд документов, Лосева оказалась на улице — новым владельцем квартиры стала Зуева, которая стала сдавать жилплощадь в аренду.

«Лосева была вынуждена переехать к знакомым. На её квартиру был наложен арест в качестве обеспечительной меры. Но в 2018 году, вопреки запрету на любые регистрационные действия, Зуева перепродала эту квартиру своей дочери Марии Кох. По нашим данным, судебный пристав-исполнитель подделал документы о примирении пенсионерки с Зуевой и на этом основании был снят арест с недвижимости. Сегодня, 24 июня, в Верх-Исетском районном суде будет рассматриваться исковое заявление о признании этой сделки недействительной. Но вся трагедия в том, что ветеран Евгения Лосева так и не дождалась справедливости, умерла в день начала Великой Отечественной войны. А она мечтала вернуться в свою квартиру, за которую мы бьёмся уже несколько лет», — рассказал адвокат Виталий Поддубный.

По словам Поддубного, сотрудники полиции более двух лет занимались проверочными мероприятиями, перенаправляли материалы из одного подразделения в другое, но решения о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества так и не приняли.