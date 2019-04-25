В Екатеринбурге в аварии у Южного автовокзала погибла женщина (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице 8 Марта напротив Южного автовокзала утром 25 апреля Renaut Kaptur на высокой скорости влетел в Chevrolet Lanos, который пытался развернуться через трамвайные пути, пишет E1.ru.

По словам начальника городского отдела ГИБДД Вадима Буйдалина, прибывшего на место ДТП, в результате аварии 45-летняя пассажирка Chevrolet скончалась на месте, ещё трёх пассажиров этого автомобиля увезли в городскую больницу № 24 — у одного из госпитализированных травма позвоночника.

«Сейчас работает следственно-оперативная группа, изучает условия, которые способствовали совершению данного дорожно-транспортного происшествия. По итогу будет принято процессуальное решение», — сказал Буйдалин.

Известно, что от удара автомобиль, который пытался развернуться через рельсы, сильно искорёжило. Чтобы достать пассажиров, на место аварии прибыли сотрудники МЧС.