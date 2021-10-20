В Екатеринбурге увольняются четыре начальника отделов полиции

В Екатеринбурге увольняются сразу четыре начальника городских отделов полиции — из ведомства уходят руководители ОП № 4 Аркадий Ситников, ОП № 10 Андрей Казанцев, ОП № 12 Алексей Мартыненко и ОП № 14 Дмитрий Шишмаков, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет E1.ru. По данным портала, один офицер уже ушёл, ещё трое ждут окончания отпуска.

Информацию подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«К большому сожалению, это не фейковая новость. Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдёт любой из нас, где бы он ни работал. Желаю этим руководителям найти себя на новом поприще. Их богатый опыт, безусловно, ещё не один раз пригодится. Их всегда будут рады видеть те, с кем они много лет рука об руку проработали в екатеринбургском гарнизоне», — сказал полковник Горелых.

По его словам, сейчас кадровый аппарат городского УМВД проводит работу по подбору новых руководителей на освободившиеся должности.

Ранее Znak.com писал, что в некоторых районах Свердловской области наблюдается дефицит полицейских. В частности, начальник отдела МВД Заречного Фёдор Сажин в августе подчёркивал, что при штате муниципального отдела в 307 единиц некомплект составляет 63 сотрудника. Ранее о дефиците кадров говорил врио начальника управления МВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко. По словам Швыдченко, самый большой дефицит кадров в патрульно-постовой службе — 30%, на втором месте служба участковых, где не хватает 17% сотрудников.